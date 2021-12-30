الولايات المتحدة: سهّلنا استرداد 17 ألف قطعة أثرية إلى العراق

2021/12/30 | 19:10 - المصدر: وكالة ناس

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مُباركٌ لوزارة الثقافة العراقية بمناسبة افتتاح معرض الاثار المُستخرَجة اليوم! يُعدُ التراثُ الثقافي للعراق كنزاً بالنسبة للعالم.



تفخرُ الولايات المتحدة بتسهيل استرداد 17000 قطعة أثرية إلى العراق في تموز، بضمنها استعادة لوح حلم كلكامش، والذي يحوي أقدم قصة مكتوبة في العالم.



السفارة الاميركية في بغداد

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