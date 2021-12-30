مداخل المدن واجهات مهملة -حازم علي

2021/12/30 | 19:15 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حازم علي تعاني مداخل المدن العراقية كافة من الاهمال ، وتبدو المداخل مهجورة لا يوجد فيها معلم جميل يدل على المدينة قبل ان تدخلها سوى السيطرات العسكرية والامنية ، وهي ضرورية لكننا بحاجة الى تبليط صحيح واشارات مرورية واضحة وتعريفية فضلا عن تنظيف العشوائيات وازالتها من مدخل كل مدينة ، وعدم ترك باعة زيوت السيارات يقيمون […]

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