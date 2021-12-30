العالم يقلص أو يلغي احتفالات رأس السنة بعد تخطّي عتبة المليون إصابة يومية بكوفيد

2021/12/30 | 19:15 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مريض في وحدة العناية المركزة الخاصة بعلاج مرضى كوفيد، في معهد أمراض القلب في روما، الخميس 30 كانون الأول/ديسمبر 2021 © ا ف ب ألبرتو بيتزولي باريس (أ ف ب) – تجاوز العالم العتبة الرمزية لمليون إصابة يوميًا للمرة الأولى في الأسبوع الممتد من 23 إلى 29 كانون الأول/ديسمبر، بحسب تعداد أجرته وكالة […]

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