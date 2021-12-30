دراسة: جرعة معززة من لقاح جونسون تصل فعاليتها إلى 84% ضد أوميكرون

2021/12/30 | 19:20 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أظهر تقريران صدرا الخميس، أن الأشخاص الذين يحصلون على جرعات معزّزة من لقاح جانسين، التابع لشركة جونسون آند جونسون، يتمتعون بحماية جيدة من المرض الشديد والاستشفاء جرّاء الإصابة بمتحور أوميكرون.

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