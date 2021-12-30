2021/12/30 | 19:20 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن تركيا نجحت في إنتاج لقاح (توركوفاك) المضاد لكوفيد-19، لتنضم تركيا إلى نادي الدول الـ 9 المنتجة للقاحات.

وبهذا الشأن، صرح نائب وزير الصحة التركي الدكتور شعيب برنجي أن اللقاح الجديد (توركوفاك) هو إنتاج تركي خالص بنسبة 100%.

وأوضح برنجي بحسب “الجزيرة”، أن اللقاح واعد فهو بتقنية حديثة مضادة لكورونا ويعطي فاعلية كبيرة مقارنة باللقاحات الموجودة في الأسواق حاليًا، كما أكد عدم ظهور أي أعراض جانبية على المتطوعين حتى الآن.

وأعلن برنجي عن انتهاء مراحل تجارب اللقاح وبدء الإنتاج لتنفيذ خطة التوزيع محليًا ودوليًا لبقية دول العالم.

من جانبها، صرحت وزارة الصحة التركية توافر لقاح (توركوفاك) المحلي للتطعيم بدءاً من اليوم الخميس، وذلك بعد حصول اللقاح على رخصة الاستخدام الأسبوع الماضي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لقاح جديد يدخل المعركة ضد كورونا) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لقاح جديد يدخل المعركة ضد كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).