اين وصلت ايران في مباحثات فيينا النووية؟

2021/12/30 | 19:22 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وتشدد طهران على أولوية رفع العقوبات الاقتصادية التي فرضتها واشنطن.

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