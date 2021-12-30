(واع) تنشر قرار مجلس الوزراء الخاص باستحداث درجات وظيفية لتثبيت المتعاقدين

2021/12/30 | 19:23 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع

تنشر وكالة الأنباء العراقية (واع) قرار مجلس الوزراء الخاص باستحداث درجات وظيفية لتثبيت المتعاقدين والذي حدد عددها في جميع الدوائر المشمولة وصدر خلال جلسة المجلس التي عقدت اليوم وكما يلي:

1.



استحداث (51) فقط إحدى وخمسون درجة وظيفية، لتثبيت المتعاقدين في ديوان رئاسة الجمهورية من أكملوا خدمة تعاقدية خمس سنوات فأكثر.

2.



استحداث (267)، فقط مئتان وسبع وستون درجة وظيفية، لتثبيت المتعاقدين في وزارة الخارجية ممن أكملوا خدمة تعاقدية خمس سنوات فأكثر .

3.



استحداث (4)، فقط أربع درجات وظيفية، لتثبيت المتعاقدين في وزارة المالية ممن أكملوا خدمة تعاقدية خمس سنوات فأكثر .

4. استحداث (195)، فقط مئة وخمس وتسعون درجة وظيفية، لتثبيت المتعاقدين في وزارة العدل ممن أكملوا خدمة تعاقدية خمس سنوات فأكثر.

5. استحداث (214)، فقط مئتن وأربع عشرة درجة وظيفية، لتثبيت المتعاقدين في وزارة التعليم العالي ممن أكملوا خدمة تعاقدية خمس سنوات فأكثر.

6.



استحداث (277)، فقط مئتان وسبع وسبعون درجة وظيفية، لتثبيت المتعاقدين في وزارة البيئة ممن أكملوا خدمة تعاقدية خمس سنوات فأكثر.

7.



استحداث (760)، فقط سبعمئة وستون درجة وظيفية، لتثبيت المتعاقدين في وزارة النقل ممن أكملوا خدمة تعاقدية خمس سنوات فأكثر.

8.



استحداث (1554)، فقط ألف وخمسمئة وأربع وخمسون درجة وظيفية، لتثبيت المتعاقدين في وزارة الإعمار والإسكان والبلديات والاشغال العامة ممن أكملوا خدمة تعاقدية خمس سنوات فأكثر.

9.



استحداث (246)، فقط مئتان وست وأربعون درجة وظيفية، لتثبيت المتعاقدين في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ممن أكملوا خدمة تعاقدية خمس سنوات فأكثر.

10.



استحداث درجات وظيفية، لتثبيت المتعاقدين في وزارة الموارد المائية ممن أكملوا خدمة تعاقدية خمس سنوات فأكثر، بحسب ما مثبت في كتاب الوزارة المرقم بالعدد (34277) المؤرخ في 14/12/2021.

11.



استحداث (275)، فقط مئتان وخمس وسبعون درجة وظيفية، لتثبيت المتعاقدين في وزارة الهجرة والمهجرين ممن أكملوا خدمة تعاقدية خمس سنوات فأكثر.

12.



استحداث (38)، فقط ثمان وثلاثون درجة وظيفية، لتثبيت المتعاقدين في هيئة استثمار المثنى ممن أكملوا خدمة تعاقدية خمس سنوات فأكثر.

13.



استحداث (4)، فقط أربع درجات وظيفية، لتثبيت المتعاقدين في هيئة استثمار بغداد ممن أكملوا خدمة تعاقدية خمس سنوات فأكثر.

14.



استحداث (368)، فقط ثلاثمئة وثمان وستون درجة وظيفية، لتثبيت المتعاقدين في محافظة ذي قار ممن أكملوا خدمة تعاقدية خمس سنوات فأكثر.

15.



استحداث (4)، فقط أربع درجات وظيفية، لتثبيت المتعاقدين في محافظة كركوك ممن أكملوا خدمة تعاقدية خمس سنوات فأكثر.

16.



استحداث (57)، فقط سبع وخمسون درجة وظيفية، لتثبيت المتعاقدين في محافظة صلاح الدين ممن أكملوا خدمة تعاقدية خمس سنوات فأكثر.

17.



استحداث (1643)، فقط ألف وستمئة وثلاث وأربعون درجة وظيفية، لتثبيت المتعاقدين في محافظة البصرة ممن أكملوا خدمة تعاقدية خمس سنوات فأكثر.

18.



استحداث (47)، فقط سبع وأربعون درجة وظيفية، لتثبيت المتعاقدين في محافظة النجف الأشرف، و(260) فقط مئتان وستون درجة وظيفية في مجلس محافظة النجف الأشرف ممن أكملوا خدمة تعاقدية خمس سنوات فأكثر.

19.



استحداث (773)، فقط سبعمئة وثلاث وسبعون درجة وظيفية، لتثبيت المتعاقدين في شبكة الإعلام العراقي ممن أكملوا خدمة تعاقدية خمس سنوات فأكثر.

20.



استحداث (84)، فقط أربع وثمانون درجة وظيفية لتثبيت المتعاقدين في محافظة نينوى، و(72) فقط اثنان وسبعون درجة وظيفية في مجلس محافظة نينوى ممن أكملوا خدمة تعاقدية خمس سنوات فأكثر.

21.



استحداث (22)، فقط اثنان وعشرون درجة وظيفية، لتثبيت المتعاقدين في وزارة الصحة ممن أكملوا خدمة تعاقدية خمس سنوات فأكثر.

استناداً إلى أحكام المادة (61/ب) من قانون الموازنة العامة الاتحادية رقم (23) للسنة المالية 2021، على أن تتحمل الجهات المذكورة آنفاً كافة التخصيصات المالية من موازنتها المقرة في القانون.

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