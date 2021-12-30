الصدر وابن زايد يناقشان قضايا مشتركة ويؤكدان على أمرين

2021/12/30 | 19:27 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، وولي عهد أبو ظبي، محمد بن زايد آل نهيان، الخميس، على بقاء العراق ضمن امتداده العربي، وضرورة استمرار ودوام العلاقة بين البلدين.

وقال المكتب الخاص للصدر في بيان اليوم (30 كانون الاول 2021)، ان الأخير "تلقى اتصالا هاتفيا من قبل محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبو ظبي، هنأ من خلاله الصدر على فوز الكتلة الصدرية بالانتخابات البرلمانية التشريعية التي جرت في العراق مؤخرا".

وأضاف البيان، ان "الطرفين ناقشا أهم القضايا المشتركة بين البلدين وسبل تدعيم التعاون بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين والمنطقة، وأكدا على بقاء العراق ضمن امتداده العربي وضرورة استمرار ودوام العلاقة بين البلدين".

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