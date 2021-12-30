المحاضرون يرفضون قرار مجلس الوزراء ويؤكدون الاستمرار بالتظاهر

2021/12/30 | 19:38 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - الديوانية

علقت تنسيقية تظاهرات المحاضرين في محافظة الديوانية على قرار مجلس الوزراء الخاص بهم .

وقال احد منسقي التظاهرات طارق البرقعاوي لوكالة (بغداد اليوم)، ان "قرار مجلس الوزراء لم يأت بشيء جديد ولم يحقق مطالب المتظاهرين منذ ايام".

واوضح، ان "من اهم المطالب التي خرجنا من اجلها كانت شمولهم بقرار 315 دون التعكز على مسألة التخصيصات المالية لكن الذي حصل ان مجلس الوزراء صوت على قرار بصيغة انشائية لا يعالج هذه المشكلات".

وتابع البرقعاوي ان "المحاضرين في جميع المحافظات يرفضون هذا القرار وانهم ماضون بإضرابهم واعتصامهم حتى تحقيق مطالبهم وحقوقهم".

وكان رئيس الوزراء قد وجه باستمرار المحاضرين في وزارة ومديريات التربية وصرف مخصصاتهم وتضمينها في الموازنة المقبلة بما يتناسب مع اهميتهم.

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