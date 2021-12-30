تحديد موعد حسم منصب رئاسة الجمهورية

2021/12/30 | 19:38 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم_السليمانيةكشف مصدر سياسي كردي، اليوم الخميس، عن عقد الأسبوع المقبل اجتماعا يجمع الحزبين الكرديين الديمقراطي والاتحاد الوطني لحسم منصب رئيس الجمهورية.

وقال المصدر في تصريح خاص لـ (بغداد اليوم)، إن "وفد الحزب الديمقراطي سيجري زيارة للسليمانية يلتقي بها بالقوى السياسية الكردية ومنها الاتحاد الوطني".

وأضاف أن "الاجتماع سيتطرق لمنصب رئاسة الجمهورية وسيناقش الأسماء المرشحة للمنصب، فضلا عن تشكيل الوفد التفاوضي للذهاب بورقة موحدة إلى بغداد".

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