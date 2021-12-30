2021/12/30 | 19:48 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادمعقد مجلس الوزراء جلسته الاعتيادية الخمسين برئاسة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي.وبحسب بيان لمكتب رئيس الوزراء تلقى “النور نيوز” نسخة منه “ترأس رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الخميس، الجلسة الاعتيادية الخمسين لمجلس الوزراء، تمت فيها مناقشة تطورات الأحداث في البلاد، وبحث الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، وإصدار القرارات والتوصيات اللازمة بشأنها.وقدّم رئيس …

ظهرت المقالة تعرف قرارات مجلس الوزراء في اخر جلسة له عام ٢٠٢١ أولاً على النور نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تعرف قرارات مجلس الوزراء في اخر جلسة له عام ٢٠٢١) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تعرف قرارات مجلس الوزراء في اخر جلسة له عام ٢٠٢١) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).