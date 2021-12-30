3 قرارات للوزراء العراقي بينها إسهام شركة النفط بمشروع بعهدة توتال الفرنسية

2021/12/30 | 19:53 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أقرت الحكومة العراقية خلال اجتماع عقد، اليوم الخميس، 3 قرارات أبرزها إسهام شركة النفط بمشروع بعهدة توتال الفرنسية.ووافقت الحكومة العراقية، بحسب بيان صحفي، على تعديل قرار مجلس الوزراء (361 لسنة 2021) ليصبح كالآتي: - الموافقة على إسهام (شركة …

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