حكومة العراق تُقر توصية وإجراءات جديدة بشأن مشروع محطة كهرباء الخيرات البخارية

2021/12/30 | 19:53 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أقرت حكومة العراق خلال اجتماعها الأسبوعي، اليوم الخميس، توصية جديدة بشأن مشروع محطة كهرباء الخيرات البخارية.وأوضحت الحكومة، في بيان صادر اليوم الخميس، أنه تم إقرار توصية المجلس الوزاري للطاقة (177 لسنة 2021)، بشأن مشروع محطة كهرباء الخيرات …

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