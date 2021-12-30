زراعة واسط تصادق على زراعة أكثر من 770 ألف دونم من الحنطة بـ 3 طرق

2021/12/30 | 19:54 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واسط - واع - دانيال قاسم أعلنت مديرية زراعة واسط، اليوم الخميس، عن المصادقة على زراعة اكثر من 760 ألف دونم من الحنطة بالمحافظة بثلاث طرق، وفيما احصت ابرز التحديات، وجهت رسالة للحكومة المركزية.وقال مدير زراعة المحافظة أركان الشمري لوكالة الانباء العراقية ( واع)، ان "اللجنة العليا المشكلة من وزراة الزراعة والموارد المائية صادقت على زراعة 658 الف دونم من الحنطة ضمن مشاريع اروائية، وكذلك 1750 دونما ضمن مشاريع الرش بالإضافة الى 100 الف دونم للاراضي التي تسقى من الابار او الأراضي الديمية".واضاف ان "دائرة الزراعة تواجه تحديات كبيرة بسبب ارتفاع أسعار مستلزمات الزراعة اذ يبلغ سعر الطن من سماد اليوريا 950 الف دينارا وهذه الاسعار تلقي بظلالها على الواقع الزراعي"، مبينا ان "سماد الداب يبلغ سعره مليون و600 الف دينار، وعلى وزراة الزراعة توفير المستلزمات الزراعية اللازمة لشريحة الفلاحين والمزارعين قياسا لما تتطلبه العملية الزراعية".وتابع الشمري ان "وزارة الزراعة وزعت 5 كيلو من سماد الداب للدونم الواحد بينما الدونم يحتاج إلى 50 كيلو، وهذا الفرق يسبب ارباكا للعملية الزراعية وكذلك تم توزيع سماد اليوريا بواقع 35 كيلو للدونم بينما الاحتياج الحقيقي للدونم الواحد اكثر من 60 كيلو وهذه المشكلة يعاني منها الفلاح"، لافتا الى ان "الحكومة لم ترفع سعر الحنطة المسوق من الفلاح فضلا عن تاخر دفع مستحقات الفلاحين".وطالب مدير زراعة واسط الحكومة المركزية بـ"الاهتمام في القطاع الزراعي قبل تفاقم الأمور"، موضحا ان "الزراعة المحلية تمر بمرحلة خطرة ولا توجد لحد الان خطة لتوفير الأمن الغذائي للعراق عموما".

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