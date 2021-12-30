الصدر يتلقى اتصالاً هاتفياً من ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد آل نهيان

2021/12/30 | 20:02 - المصدر: قناة التغيير

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سماحة القائد السيد مقتدى الصدر (أعزه الله) يتلقى اتصالاً هاتفيًا من سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان

تلقى سماحة حجة الإسلام والمسلمين القائد السيد مقتدى الصدر (أعزه اللّٰه) ،اليوم الخميس، اتصالاً هاتفيًا من قبل سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبو ظبي، هنأ من خلاله سماحة القائد السيد مقتدى الصدر (رعاه الله) على فوز الكتلة الصدرية بالانتخابات البرلمانية التشريعية التي جرت في العراق مؤخرًا.وناقش الطرفان أهم القضايا المشتركة بين البلدين وسبل تدعيم التعاون بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين والمنطقة وأكدا على بقاء العراق ضمن امتداده العربي وضرورة استمرار ودوام العلاقة بين البلدين.

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