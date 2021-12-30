شاهد كيف واجه الأمن السوداني المتظاهرين في الخرطوم

2021/12/30 | 20:08 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أظهرت مقاطع فيديو نشرها نشطاء إطلاق الغاز المسيل للدموع على حشود متجمعة في أجزاء مختلفة من العاصمة السودانية، الخرطوم، الخميس في أحدث سلسلة من المظاهرات المستمرة ضد الحكم العسكري.

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