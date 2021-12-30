سفير الولايات المتحدة السابق لدى العراق: محاكمة صدام حسين كانت

2021/12/30 | 20:09 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ترجمة ياسمين الشافي

قال روبرت فورد ، السفير الأمريكي السابق في العراق، إن محاكمة صدام حسين والمتهمين الآخرين بها انتهاكات كثيرة و لم تكن مثالية بل كانت معيبة.

وذكر فورد خلال مقابلة مع " Sputnik” الروسية وترجمتها (بغداد اليوم) ، قبيل الذكرى الخامسة عشرة لإعدام صدام في عام 2006 إن "المحاكمة نفسها واجهت مشاكل بالتأكيد " مضيفاً ان "قتل بعض محامي الدفاع أمر مروع آنذاك هو امر مروع للغاية في حد ذاته".

ولفت الى انه "أثناء المحاكمة نفسها ، قدم الادعاء أحيانًا أدلة دون السماح للدفاع برؤيتها أولاً ، لذلك فوجئ الدفاع بالأدلة الجديدة".

واشار السفير السابق الى ان "النيابة آنذاك عثرت على وثائق كثيرة موقعة من صدام حسين ومتهمين آخرين، تثبت تورطهم مباشرة في اتهامات بارتكاب مجازر وجرائم قتل في الدجيل".

وقال بهذا الصدد: "لذلك لم يكن هناك شك في أن صدام والمتهمين الآخرين كانوا مذنبين بارتكاب الجرائم ، لكن العملية نفسها لم تكن بالتأكيد مثالية".

أُعدم الرئيس العراقي السابق صدام حسين في 30 كانون الأول 2006 ، في الليلة التي سبقت بدء أحد أهم الأعياد الإسلامية ، عيد الأضحى.

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