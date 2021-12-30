مجلس الوزراء يعلن عن ’ثورة’ توظيف جديدة.. مئات الدرجات لتثبيت المتعاقدين

2021/12/30 | 20:12 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلن مجلس الوزراء، الخميس، الموافقة على استحداث درجات وظيفية في عدد من الوزارات والهيئات.

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وبحسب بيان لمجلس الوزراء تلقى "ناس" نسخة منه (30 كانون الأول 2021)، فقد صدر قرار بالموافقة على استحداث مئات الدرجات الوظيفية.

وفيما يلي الاستحداثات التي وافق عليها المجلس:

1 استحداث (51) فقط إحدى وخمسون درجة وظيفية، لتثبيت المتعاقدين في ديوان رئاسة الجمهورية من أكملوا خدمة تعاقدية خمس سنوات فأكثر.

2 استحداث (267)، فقط مئتان وسبع وستون درجة وظيفية، لتثبيت المتعاقدين في وزارة الخارجية ممن أكملوا خدمة تعاقدية خمس سنوات فأكثر .

3 استحداث (4)، فقط أربع درجات وظيفية، لتثبيت المتعاقدين في وزارة المالية ممن أكملوا خدمة تعاقدية خمس سنوات فأكثر .

4 استحداث (195)، فقط مئة وخمس وتسعون درجة وظيفية، لتثبيت المتعاقدين في وزارة العدل ممن أكملوا خدمة تعاقدية خمس سنوات فأكثر.

5 استحداث (214)، فقط مئتن وأربع عشرة درجة وظيفية، لتثبيت المتعاقدين في وزارة التعليم العالي ممن أكملوا خدمة تعاقدية خمس سنوات فأكثر.

6 استحداث (277)، فقط مئتان وسبع وسبعون درجة وظيفية، لتثبيت المتعاقدين في وزارة البيئة ممن أكملوا خدمة تعاقدية خمس سنوات فأكثر.

7 استحداث (760)، فقط سبعمئة وستون درجة وظيفية، لتثبيت المتعاقدين في وزارة النقل ممن أكملوا خدمة تعاقدية خمس سنوات فأكثر.

8 استحداث (1554)، فقط ألف وخمسمئة وأربع وخمسون درجة وظيفية، لتثبيت المتعاقدين في وزارة الإعمار والإسكان والبلديات والاشغال العامة ممن أكملوا خدمة تعاقدية خمس سنوات فأكثر.

9 استحداث (246)، فقط مئتان وست وأربعون درجة وظيفية، لتثبيت المتعاقدين في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ممن أكملوا خدمة تعاقدية خمس سنوات فأكثر.

10 استحداث درجات وظيفية، لتثبيت المتعاقدين في وزارة الموارد المائية ممن أكملوا خدمة تعاقدية خمس سنوات فأكثر، بحسب ما مثبت في كتاب الوزارة المرقم بالعدد (34277) المؤرخ في 14/12/2021.

11 استحداث (275)، فقط مئتان وخمس وسبعون درجة وظيفية، لتثبيت المتعاقدين في وزارة الهجرة والمهجرين ممن أكملوا خدمة تعاقدية خمس سنوات فأكثر.

12 استحداث (38)، فقط ثمان وثلاثون درجة وظيفية، لتثبيت المتعاقدين في هيئة استثمار المثنى ممن أكملوا خدمة تعاقدية خمس سنوات فأكثر.

13 استحداث (4)، فقط أربع درجات وظيفية، لتثبيت المتعاقدين في هيئة استثمار بغداد ممن أكملوا خدمة تعاقدية خمس سنوات فأكثر.

14 استحداث (368)، فقط ثلاثمئة وثمان وستون درجة وظيفية، لتثبيت المتعاقدين في محافظة ذي قار ممن أكملوا خدمة تعاقدية خمس سنوات فأكثر.

15 استحداث (4)، فقط أربع درجات وظيفية، لتثبيت المتعاقدين في محافظة كركوك ممن أكملوا خدمة تعاقدية خمس سنوات فأكثر.

16 استحداث (57)، فقط سبع وخمسون درجة وظيفية، لتثبيت المتعاقدين في محافظة صلاح الدين ممن أكملوا خدمة تعاقدية خمس سنوات فأكثر.

17 استحداث (1643)، فقط ألف وستمئة وثلاث وأربعون درجة وظيفية، لتثبيت المتعاقدين في محافظة البصرة ممن أكملوا خدمة تعاقدية خمس سنوات فأكثر.

18 استحداث (47)، فقط سبع وأربعون درجة وظيفية، لتثبيت المتعاقدين في محافظة النجف الأشرف، و(260) فقط مئتان وستون درجة وظيفية في مجلس محافظة النجف الأشرف ممن أكملوا خدمة تعاقدية خمس سنوات فأكثر.

19 استحداث (773)، فقط سبعمئة وثلاث وسبعون درجة وظيفية، لتثبيت المتعاقدين في شبكة الإعلام العراقي ممن أكملوا خدمة تعاقدية خمس سنوات فأكثر.

20 استحداث (84)، فقط أربع وثمانون درجة وظيفية لتثبيت المتعاقدين في محافظة نينوى، و(72) فقط اثنان وسبعون درجة وظيفية في مجلس محافظة نينوى ممن أكملوا خدمة تعاقدية خمس سنوات فأكثر.

21 استحداث (22)، فقط اثنان وعشرون درجة وظيفية، لتثبيت المتعاقدين في وزارة الصحة ممن أكملوا خدمة تعاقدية خمس سنوات فأكثر.

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وأكد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الخميس، أن العراق استعاد دوره في المنطقة والعالم، و نجح في تعزيز علاقاته الخارجية، في وقت كانت البلاد على وشك ان تصنف كدولة "مارقة".

وقال الكاظمي في كلمته خلال اجتماع جلسة مجلس الوزراء (30 كانون الأول 2021)، "اليوم نحن في آخر أيام العام الحالي، وكل عام وأنتم بألف خير، أنتم وعوائلكم وكل شعبنا العراقي في كل بقعة من أرض العراق، ومررنا خلال عام ونصف العام من عمر هذه الحكومة بتحديات كبيرة، نجحنا في تجاوزها، واحتاج بعضها إلى مزيد من الوقت".

وأضاف أن "كل الإنجازات التي تحققت إنما تحققت بدعم من السادة الوزراء كافة، وكذلك بدعم من شعبنا العراقي الكريم وصبره وحكمته وتحمّله في هذه الظروف، وما نجحنا فيه نعتزّ به وسنحميه، وأن تعمل الحكومة القادمة بما يمكن من حماية هذا المنهج".

وتابع، "الورقة البيضاء للإصلاح إحدى هذه المنجزات، حيث قدمت الكثير من العوائد المالية للدولة، ورغم محاولات البعض التشويش بشأنها، لكنها لاقت استحسان الكثير من القطاعات الوطنية في الصناعة والزراعة وفي تعظيم إيرادات الدولة والاحتياطي النقدي".

كما أردف الكاظمي، "نتيجة للورقة البيضاء، وعلى الرغم من الظروف الصعبة وجائحة كورونا وانهيار أسعار النفط، وكنّا على حافة انهيار النظام السياسي والاجتماعي، لكننا نجحنا في توفير أكثر من 12 مليار دولار من احتياطي البنك المركزي العراقي، ورفع التصنيف العالمي الائتماني للعراق دولياً".

وأشار إلى أن "العراق كان قاب قوسين أن يصنف كدولة مارقة، لكننا نجحنا في العلاقات الخارجية، وخلال فترة قصيرة استعاد العراق الكثير من دوره الإقليمي، والدولي، والعربي، والإسلامي، ونجحنا في تحسين علاقاتنا، وكذلك في احتضان أكثر من لقاء للأشقاء والأصدقاء والجيران على أرض بغداد..



أرض السلام، ونجحنا في ترطيب الأجواء إقليمياً، ونجحت علاقاتنا الدولية في تقريب وجهات النظر كثيراً وتجنيب المنطقة آثار حرب قد تكون لا سمح الله مدمرة للعراق وللمنطقة".

وأكد، "عملنا بكل جهد على حماية شعبنا من وباء كورونا رغم أن هذه الأزمة هي أزمة دولية، ووفرنا أفضل اللقاحات للشعب العراقي، وما زلنا مستمرين بتوظيف أفضل الشركات للعمل في هذا المجال، وعملنا في مجال الطاقة، ولأول مرّة ،عملنا لأجل الاعتماد على الطاقة النظيفة، وغيرنا اسم الوزارة إلى وزارة الكهرباء والطاقة البديلة، ووقعنا عقوداً عديدة مع شركات تهتم بالطاقة البديلة والطاقة النظيفة كالطاقة الشمسية لكي تكون فرصة للتوافق مع متغيرات العصر".

وبين رئيس الوزراء، "نعم كانت هناك بعض التحديات لم ننجح بها، بسبب ظروف اقتصادية، وبسبب ظروف سياسية ونحن بكل تأكيد سوف نعاود معالجة هذه الامور في المستقبل، وسنقدم ورقة للحكومة القادمة عن الإجراءات التي يمكن أن تستفيد عبرها من تجربتنا التي تخص بعض التحديات الصعبة التي مررنا بها وما شخصناه من إخفاقات؛ كي نعبر إلى بر الأمان".

ولفت إلى أن "علاقتنا مع إقليم كردستان العراق خلال هذه الحكومة كانت الأفضل منذ عام 2003، ونفتخر بهذه العلاقة، التوترات كانت قليلة وكانت لدينا اجتهادات كثيرة، والحمد لله بالحوار وبناء عناصر الثقة نجحنا في عبور هذه العلاقة المتوترة بأفضل ما يكون".

وتابع، "أقول لكل أبناء الشعب العراقي الكريم، نحتاج إلى أن نضمن المستقبل عبر الإيمان بالانتماء فقط للعراق، وبنهاية هذه السنة، سينتهي الدور القتالي لقوات التحالف، وقد انسحبت القوات القتالية بالفعل، واليوم لا يوجد جندي واحد من قوات التحالف يحمل صفة مقاتل، وإنما وصلت مجموعة من المستشارين لدعم قواتنا واحتياجاتنا في الحرب ضد الإرهاب وضد داعش".

وقال الكاظمي، "نسجل لجيشنا العراقي البطل إنجازات كبيرة، وكذلك لقواتنا في مكافحة الإرهاب، والحشد الشعبي، والبيشمركة والشرطة الاتحادية نجاحها في تحدي فلول الإرهاب.



قتلنا الكثير من رؤوس وقيادات الفلول الإرهابية، والعناصر المهمة في هذه المجموعات، ومستمرون بقتلهم أينما يكونون في كل مكان من أرض العراق".

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