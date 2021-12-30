2021/12/30 | 20:25 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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الكهرباء توجه بإعداد قوائم العقود المشمولين بالتثبيت وتوضح مصير قراء المقاييس » وكالة الأنباء العراقية

محلي

اليوم, 20:23

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