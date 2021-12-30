المرور تتحدث عن خطتها للحد من الاختناقات المرورية ليلة رأس السنة

2021/12/30 | 20:36 - المصدر: الترا عراق

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ألترا عراق ـ فريق التحرير

أعلنت مديرية المرور العامة، تفاصيل خطتها للحد من الازدحامات في احتفالات رأس السنة.

وقال مدير المرور اللواء طارق إسماعيل في تصريح للوكالة الرسمية تابعه "ألترا عراق"، إنّ "الخطة الخاصة بالاحتفالات في رأس السنة تتضمن إشراك منتسبي مقرات التسجيل وزجهم في الشارع للحد من الازدحامات".

وأضاف أنّ "هناك خطة معتاد العمل بها سنويًا تخص منطقة المنصور هي تحويل السير حتى لا تشهد زخمًا مروريًا خانقًا"، لافتًا إلى أن "انسيابية حركة السير في مناطق الكرادة والأعظمية والمنصور وبغداد الجديدة ستكون بعد تعزيزها برجال المرور والمفارز".

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