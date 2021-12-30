"خسارة آلاف الأطنان من المساعدات".. السفارة الأميركية في الخرطوم تطالب بالمحاسبة

2021/12/30 | 20:39 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أدانت سفارة الولايات المتحدة الأميركية في الخرطوم بشدة، الخميس، أعمال النهب التي وقعت في مدينة الفاشر السودانية.

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