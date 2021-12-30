استئناف المسابقات باتحاد الكرة تلغي عقوبة عبد الغني شهد

2021/12/30 | 20:40 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

الغت لجنة الاستئناف بلجنة المسابقات في اتحاد الكرة العراقي العقوبة التي صدرت سابقا بحق مدرب نفط الوسط عبد الغني شهد خلال الاحداث التي رافقت مباراة فريقه مع زاخو في ملعب النجف الدولي بالجولة الثالثة عشر ضمن مباريات الدوري الممتاز .كما ألغت اللجنة العقوبة الصادرة بحق مساعد نفط الوسط حيدر نجمو بهذا القرار سيكون مدرب نفط الوسط عبد الغني شهد و مساعده حيدر نجم موجودين مع فريقهم بالمباراة المقبلة لنفط الوسط و التي ستكون مع الزوراء غدا الجمعة.فيما خففت لجنة الاستئناف عقوبة لاعب نفط الوسط رسلان حنون و جعلها حرمان لمباراة واحدة و غرامة خمسة ملايين دينار.و آخر ما بقى من ملف مباراة نفط الوسط و زاخو كان ابقاء العقوبة التي صدرت بحق مدرب حراس المرمى بنادي نفط الوسط هادي جابر دون إلغاء أو تخفيف

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