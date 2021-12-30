منتخبنا يعسكر بالعاصمة بغداد استعدادا لمباراتي إيران و لبنان

2021/12/30 | 20:40 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

اعلن نائب رئيس الاتحاد العراقي المركزي لكرة القدم يونس محمود، اليوم الخميس، ان منتخبنا الوطني سيدخل معسكرا تدريبيا في بغداد تحضيرا لمباراتي إيران و لبنان ضمن تصفيات كأس العالم في قطر 2022.

وبين محمود ان المعسكر سيبدأ يوم 17 الشهر المقبل بوجود 23 لاعبا و بإشراف المدرب بيتروفيش و يستمر المعسكر لمدة سبعة أيام قبل أن يسافر يوم 24 إلى إيران و خوص اللقاء المرتقب يوم 27 كانون الثاني.

واضاف محمود إلى إلغاء كل العقوبات الإدارية الانضباطية بحق كل الاعبين و عليه مسألة تواجد جستن ميرام و حسين ضمن المنتخب ستكون مسألة فنية بحتة و المدرب سيقرر ان كان يحتاجهما أو لا.

و أشار إلى أن الاتحاد ألغى اجتماع مقرر اليوم لتسمية باقي الكادر المساعد للمنتخب بسبب وفاة المدرب أحمد دحام على أن يجتمع الاتحاد خلال اليومين المقبلين لإعلان أسماء المساعدين الجدد الذي سيحلان مكان المدرب المساعد السابق رحيم حميد الذي انتهى عقده مع المنتخب.

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