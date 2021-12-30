خسائر مالية ’قاسية’ تضرب نادي تشيلسي

2021/12/30 | 20:43 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

سجل تشيلسي خسائر قدرها 153.4 مليون جنيه إسترليني (207.34 مليون دولار) للعام المنتهي في 30 يونيو حزيران 2021.

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وقال النادي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم إن جائحة كوفيد-19 كان لها "تأثير شديد" على قدرته على تحقيق إيرادات.

وزادت مبيعات تشيلسي إلى 434.9 مليون جنيه إسترليني من 407.4 مليون جنيه إسترليني في العام السابق، بعد فوزه بدوري أبطال أوروبا؛ وبسبب المبالغ التي تم ترحيلها من تمديد موسم 2019/2020 إلى العام المالي 2020/2021.

وتراجع دخل النادي من مبيعات أيام المباريات إلى 7.7 مليون جنيه إسترليني من 54.5 مليون جنيه إسترليني العام الماضي، بينما انخفضت الإيرادات التجارية من 170.4 مليون جنيه إسترليني العام الماضي إلى 153.6 مليون جنيه إسترليني، حيث أقيمت معظم مباريات الدوري الممتاز خلف أبواب مغلقة بسبب قيود كوفيد-19.

ويحتل فريق المدرب توماس توخيل المركز الثاني في الدوري برصيد 42 نقطة من 20 مباراة، متأخرا بفارق ثماني نقاط عن مانشستر سيتي.

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