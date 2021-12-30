2021/12/30 | 20:51 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اشتباك داخل عائلة يصيب 3 بينهم ضابط: المتسبب أطلق النار على الشرطة و"انتحر" هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/12/30 | 20:51.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اشتباك داخل عائلة يصيب 3 بينهم ضابط: المتسبب أطلق النار على الشرطة و"انتحر") نشر أولاً على موقع (آي كيو نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اشتباك داخل عائلة يصيب 3 بينهم ضابط: المتسبب أطلق النار على الشرطة و"انتحر") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (آي كيو نيوز).