2021/12/30 | 20:53 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ألغى البابا فرنسيس، اليوم الخميس، زيارته التقليدية في رأس السنة الجديدة لمغارة الميلاد في ساحة القديس بطرس في روما على خلفية ازدياد الإصابات بكورونا.

وعادة ما يستقبل الناس البابا لدى زيارته مغارة الميلاد يوم 31 كانون الاول بعد أن يترأس صلاة نهاية العام.

لكن الفاتيكان أشار إلى أن “الحدث لن يقام لتجنب التجمعات وبالتالي خطر انتقال عدوى كوفيد-19”.

وأقام البابا فرنسيس أمس الأربعاء جلسته العامة الأسبوعية كالمعتاد في قاعة بولس السادس الضخمة في الفاتيكان مع وضع الحاضرين كمامات واحترام التباعد الاجتماعي.

وتواجه إيطاليا زيادة حادة في عدد الإصابات بمتحور “أوميكرون”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البابا فرنسيس يلغي زيارة تقليدية في رأس السنة) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البابا فرنسيس يلغي زيارة تقليدية في رأس السنة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).