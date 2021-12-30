تنافس سيارات Camry الشيهرة.. BYD الصينية تطرح سيارتها الجديدة

2021/12/30 | 20:54 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وحصلت هذه السيارة على مقاعد مريحة تتسع لخمسة ركاب مجهزة بانظمة تدفئة، ص

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