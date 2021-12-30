وفد ألماني يزور العتبات المقدسة في كربلاء

2021/12/30 | 20:54 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- زار وفد ألماني يضمّ مستبصرين وعدد من

الشخصيات، العتبات المقدسة في كربلاء

والنجف والكاظمية.

وقال رئيس قسم الإعلام في العتبة

الحسينية، عقيل الشريفي" ان الوفد ضم

عدداً من المستبصرين الذين اعتنقوا

الدي

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