نزاهة كربلاء تعيد عقارا قيمته اكثر من 3 مليار دينار مستولى عليه تابع لدائرة حكومية

2021/12/30 | 20:54 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعادت هيئة النزاهة في محافظة كربلاء

المقدسة عقارا بقيمة تتجاوز 3 مليار

دينار عراقي عائد الى بلدية المحافظة في

منطقة مميزة بكربلاء

وبحسب مصدر في بلدية كربلاء المقدسة فان

ملاكات هيئة النزاهة مكتب تحقيق

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