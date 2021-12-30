اندلاع حريق داخل مجمع تجاري في ذي قار (صور)

2021/12/30 | 20:59 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت مديرية الدفاع المدني العامة، الخميس، اخماد حادث حريق اندلع داخل مجمع تجاري في محافظة ذي قار.

وقالت المديرية في بيان اليوم، (30 كانون الاول 2021)، انه "تمكنت فرق الدفاع المدني في ذي قار من اخماد حادث حريق اندلع داخل مجمع الوارث التجاري المخصص للاجهزة الكهربائية والادوات المنزلية وسط المحافظة".

وأضاف البيان، "حيث طوقت فرق الدفاع المدني النيران في المجمع التجاري وابعدت خطر انتشار الحريق الى البنايات التجارية المجاورة لموقع الحادث وانهت الحريق دون تسجيل اصابات بشرية مع تحجيم الاضرار المادية".

وتابع، انه "وعلى اثر ذلك طلب الدفاع المدني فتح تحقيق بالاعتماد على تقرير خبير الادلة الجنائية لتحديد اسباب اندلاع الحريق بادئ الأمر داخل المجتمع التجاري".

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