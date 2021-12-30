الكهرباء توضح اجراءاتها بشأن اصحاب العقود وقراء المقاييس

2021/12/30 | 20:59 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجهت وزارة الكهرباء، الخميس، باعداد قوائم العقود المشمولين بالتثبيت، مشيرة إلى انها متبنية فكرة تحويل قراء المقاييس اسوة باقرانهم العقود.

وقال اعلام الوزارة في بيان اليوم، (30 كانون الاول 2021)، انها "وزارة الكهرباء تهنأ كافة منتسبيها من الملاك الدائم والعقود وقراء المقاييس الكرام بمناسبة رأس السنة الميلادية وتتمنى للجميع عام سعيد مفعم بالخيرات والبركات".

وأضاف البيان، "وتود الوزارة ان تزف البشرى لجميع الاخوة العقود الذين لديهم خدمة متقطعة وخدمة في دوائر اخرى تصل لخمس سنوات بإن موضوعهم وبعد متابعات حثيثة ومخاطبات عديدة وبعد تبني الوزارة لموضوعهم بشكل جدي وبعد التفهم الكبير الذي ابدته الامانة العامة لمجلس الوزراء ووزارة المالية والتخطيط وقبل ذلك عناية رئيس مجلس الوزراء، وبعد عرض الموضوع على المجلس، حصلت الموافقة رسميا على تحويلهم الى ملاك دائم".

وتابع، "ووجه الوزير المكلف عادل كريم المحترم بالدوام الالزامي يوم غد الجمعة لعموم الدائرة الادارية بمقر الوزارة وكافة اقسام الشؤون الادارية في الشركات العامة وتشكيلاتهم بغية اعداد القوائم المطلوبة بهم معززة بالاعداد والبيانات المتكاملة لانجاز المباشرة بتثبيتهم على الملاك الدائم".

ودعت الوزارة في بيانها "جميع المشمولين إلى مراجعة ومتابعة اسماءهم وملفاتهم مع دوائرهم بغية ان لا يحصل السهو والخطا".

وأوضحت: "واما الاخوة قراء المقاييس الكرام فمخاطبات الوزارة جادة وارسلت دراسة متكاملة للامانة العامة لتحويلهم من قرار ٣٤١ الى قرار ٣١٥ وان الوزارة متبنية بشكل كامل لفكرة تحويلهم ليكونوا اسوة باقرانهم العقود".

A.A

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