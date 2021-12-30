توب 5: قتلى في يوم دموي لاحتجاجات السودان.. وبعثة دبلوماسية للبحرين لدى سوريا

2021/12/30 | 21:09 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من سقوط قتلى في احتجاجات السودان، وتعيين البحرين رئيس لبعثتها الدبلوماسية لدى سوريا، واقتراب مصر من تحقيق أعلى صادرات في تاريخها، مرورًا بسحب إعلان عمرو دياب بعدما اعتبر البعض أنه "يحرض على التحرش"، وصولا إلى جرعة معززة من لقاح جونسون تصل فعاليتها إلى 84% ضد أوميكرون...إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

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