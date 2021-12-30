2021/12/30 | 21:10 - المصدر: الحرة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- من المسؤول عن حماية النساء من التحرش في أماكن التعليم؟
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( الاستغلال الجنسي في أماكن التعليم) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( الاستغلال الجنسي في أماكن التعليم) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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