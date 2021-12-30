تحدث عن الامر الأكثر تعقيداً.. حزب بارزاني يوجه رسالة للكتل الشيعية

2021/12/30 | 21:11 - المصدر: بغداد اليوم

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أكد عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني دلشاد شعبان، اليوم الخميس، أن لقاء زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بقادة الإطار التنسيقي خطوة مهمة.

وقال شعبان في حديث لـ(بغداد اليوم) إنه "نأمل أن يحسم المكون الشيعي تسمية مرشحه لمنصب رئيس الوزراء باعتباره المنصب الأكثر تعقيدا".

وأضاف أن "اللقاء هو خطوة جيدة ويعد بادرة مهمة للإسراع بتشكيل الحكومة المقبلة، وهذا سيجعل المكونات الأخرى تحسم المناصب المخصصة لها".

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