قوة أمنية تعتقل ثلاثة متهمين بالارهاب في نينوى

2021/12/30 | 21:14 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلنت القوات الأمنية، الخميس، القبض على ثلاثة متهمين بالارهاب، وضبط أسلحة وأعتدة وأجهزة اتصال غربي محافظة نينوى.

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وقالت خلية الإعلام الأمني في بيان تلقى "ناس" نسخة منه (30 كانون الأول 2021): إنه "بعمليات منفصلة نفذت وفق معلومات استخبارية دقيقة لشعبة استخبارات الفرقة ١٥ إحدى مفاصل مديرية إلاستخبارات العسكرية في وزارة الدفاع، وبالتعاون مع استخبارات الفوج الثاني لواء المشاة ٧١ وقوة برية من الفوج واللواء المذكورين اسفرت عن القاء القبض على ثلاثة إرهابيين في مناطق بقضاء تلعفر وناحية ربيعة غربي نينوى احدهم كان يكتب على جدران المنازل عبارات تثقف لعصابات داعش الارهابية".

وأضافت، أن "المعتقلين هم من المطلوبين للقضاء وفق احكام المادة ٤ إرهاب".وبحسب البيان فقط كما تمكنت القوة ذاتها من ضبط:".٩ قاذفات RBG7،٤ اجهزة اتصال موتورلا٣ رمانات دفاعية، سلاح رشاشة احادية عيار ١٢،٧ ملم مخبأة باحدى الاماكن في منطقة العبرة بقضاء تلعفر.

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