2021/12/30 | 21:18 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفاد مصدر أمني، الخميس، بمقتل شخص وإصابة اثنين آخرين بشجار في محافظة بابل.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "شجاراً تطور الى استخدام الاسلحة الخفيفة ضمن منطقة جبلة في الحلة ما اسفر عن إصابة ثلاثة اشخاص بجروح في بداية الامر".

وأضاف المصدر أن "قوة أمنية وصلت الى مكان الحادث في محاولة للقبض على مسبب المشكلة وحدث تبادل اطلاق نار بينه وبين القوة بعدها تم محاصرة المنزل واقدم على الانتحار".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مقتل شخص وإصابة اثنين آخرين نتيجة شجار في بابل) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مقتل شخص وإصابة اثنين آخرين نتيجة شجار في بابل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).