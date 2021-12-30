إصابات كورونا اليومية في دولة مجاورة تقترب من 40 ألفا

2021/12/30 | 21:24 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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سجلت تركيا 39681 إصابة جديدة بكورونا الخميس في أعلى حصيلة إصابات يومية منذ 28 أبريل، فيما حذر وزير الصحة فخر الدين قوجة من تزايد الإصابات بمتحور “أوميكرون” من كورونا.

وتضاعف عدد الحالات اليومية الأسبوع الماضي، وقال قوجة إن “الوضع يتطلب من المواطنين توخي الحذر أكثر مما كانوا عليه في الماضي”.

كما أحصت تركيا 139 وفاة جديدة بسبب الفيروس اليوم الخميس انخفاضا من 142 في اليوم السابق.

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