حكومة العراق تستحدث درجات وظيفية لتثبيت المتعاقدين

2021/12/30 | 21:24 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: ترأس مصطفى الكاظمي، رئيس مجلس الوزراء العراقي، اليوم الخميس، الجلسة الاعتيادية للحكومة، لمناقشة تطورات الأحداث في البلاد، وبحث الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال.وأقرت الحكومة، بحسب بيان صحفي، استمرار المحاضرين المجانيين المشمولين بقرار …

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