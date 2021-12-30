الكهرباء توجه بإعداد قوائم العقود المشمولين بالتثبيت

2021/12/30 | 21:25 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاخوة قراء المقاييس الكرام فمخاطبات الوزارة جادة.

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