’ممثل السيستاني’ يتجنّب ذكر الطائفة في هامش إداري ويستبدلها بعبارة ’أنفسنا’.. علاج مجاني (وثائق)

2021/12/30 | 21:25 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجّه ممثل المرجعية العليا والمتولي

الشرعي للعتبة الحسينية المقدسة،

الخميس، 30 كانون الأول، 2021 بتكفل علاج

حالتين حرجتين من محافظتي بغداد

والبصرة.

وقال المنسق العام للشؤون الإنسانية في

العتبة الحسينية

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