عودة إجراءات التباعد في المسجدين الحرام والنبوي

2021/12/30 | 21:27 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واع

بدأ مجدداً تطبيق إجراءات التباعد الجسدي بالمسجد الحرام في مكة والمسجد النبوي في المدينة المنورة، اليوم الخميس، بعد قرار الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

وأوضح مصدر مسؤول في الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، أنه "تقرر إعادة إجراءات التباعد الجسدي اعتبارا من اليوم الخميس"، حسب وكالة الأنباء السعودية (واس).

وأضاف المصدر، أنه "سيتم تطبيق التباعد الجسدي بين المصلين، وإعادة توزيع المصليات، وتوزيع المعتمرين على مسارات الطواف الافتراضية، بما يحقق تطبيق الإجراءات الاحترازية حفاظا على صحة وسلامة القاصدين".

وأكد، "ضرورة التزام جميع قاصدي الحرمين الشريفين والعاملين فيهما بالإجراءات الاحترازية، بارتداء الكمامات، والتقيد بمواعيد الدخول حسب التصاريح الصادرة من التطبيقات المعتمدة، والحفاظ على مسافة التباعد الجسدي، والتقيد بتعليمات الجهات العاملة في الحرمين".

وعادت ملصقات التباعد الاجتماعي إلى المسجدين لتحدد مكان وقوف المصلين، بعد أن أزيلت في 17 تشرين الاول الماضي حين خففت المملكة من الإجراءات المرتبطة بمكافحة الوباء.

وكانت السعودية أغلقت المسجد الحرام في اذار 2020، ثم أعادت فتحه أمام الحجاج في ظل إجراءات صارمة في تموز، إلى أن عادت طاقته الاستيعابية بالكامل هذا العام.

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