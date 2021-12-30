2021/12/30 | 21:35 - المصدر: قناة التغيير
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
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مصدر الفيديو: 4WF-Y6wCVKQ
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مبالاة لا متناهية.. مواطنون يقطعون على القطار طريقه في محافظة المثنى) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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