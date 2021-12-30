2021/12/30 | 21:35 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 7CEy82jPpfk

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. فوز سوران علی نوروز في الدوري الكوردستاني الممتاز) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. فوز سوران علی نوروز في الدوري الكوردستاني الممتاز) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).