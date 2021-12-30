التحالف بقيادة السعودية يوصي المدنيين بمغادرة معسكر في اليمن 

2021/12/30 | 21:41 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد التحالف بقيادة السعودية في اليمن، الخميس، عن نية استهداف مخيم في محافظة البيضاء اليمنية بعد تأكيد إطلاق صاروخين بالستيين منه، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس".

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