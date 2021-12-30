مدير صحة الكرخ الجديد: العمل جار لأنهاء حالات الابتزاز والنهوض بالواقع الصحي

2021/12/30 | 21:42 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغدادأعلن مدير عام صحة بغداد الكرخ سعد كامل اللامي، اليوم الخميس، السعي خلال المرحلة المقبلة على النهوض بالواقع الصحي وانهاء حالات الابتزاز في المؤسسات الصحية.

وقال اللامي في حديث لـ(بغداد اليوم)، خلال لقاءه اليوم بعدد من النقابات والمنظمات الإنسانية ووسائل الاعلام، ان "الحالات الإنسانية سيتم فتح باب خاص باستقبالها للاستجابة لجميع المناشدات".

وأضاف ان "هناك خطة عمل اعدت للنهوض بجميع المؤسسات الصحة ضمن صحة الكرخ وتقديم أفضل خدمة صحية للمواطن"، مشيرا الى ان "المرحلة المقبلة ستشهد عهد جديد في الخدمة الصحية في جانب الكرخ من بغداد".

وأفاد اللامي ان "صحة الكرخ تعمل على انهاء جميع حالات الابتزاز في المؤسسات الصحية ومحاربة الفساد وإنقاذ الواقع المتردي وتطوير العمل".

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