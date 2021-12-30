الكهرباء: صدور توجيه بإعداد قوائم المشمولين بالتثبيت

2021/12/30 | 21:45 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

وجهت وزارة الكهرباء، الخميس، باعداد قوائم أصحاب العقود المشمولين بالتثبيت، مبينة أن مخاطباتها مستمرة من أجل تحويل قراء المقايسس من قرار 341 إلى 315.

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وقالت الوزارة في بيان إنها "تهنئ كافة منتسبيها من الملاك الدائم والعقود وقراء المقاييس الكرام بمناسبة رأس السنة الميلادية وتتمنى للجميع عاما سعيدا مفعما بالخيرات والبركات"، لافتة الى أنها "تود أن تزف البشرى لجميع الاخوة العقود الذين لديهم خدمة متقطعة وخدمة في دوائر اخرى تصل لخمس سنوات بأن موضوعهم وبعد متابعات حثيثة ومخاطبات عديدة وبعد تبني الوزارة لموضوعهم بشكل جدي، وبعد التفهم الكبير الذي أبدته الامانة العامة لمجلس الوزراء ووزارتي المالية والتخطيط وقبل ذلك عناية السيد رئيس مجلس الوزراء الموقر، وبعد عرض الموضوع على المجلس الموقر، حصلت الموافقة رسميا على تحويلهم الى ملاك دائم".

وأضافت، أن "الوزير المكلف عادل كريم وجه بالدوام الالزامي يوم غدٍ الجمعة لعموم الدائرة الادارية بمقر الوزارة وكافة اقسام الشؤون الادارية في الشركات العامة وتشكيلاتهم بغية اعداد القوائم المطلوبة بهم معززة بالاعداد والبيانات المتكاملة لانجاز المباشرة بتثبيتهم على الملاك الدائم"، مبينة أنه "على جميع المشمولين مراجعة ومتابعة اسمائهم وملفاتهم مع دوائرهم بغية أن لا يحصل السهو والخطأ".

وتابعت: "أما الاخوة قراء المقاييس الكرام فمخاطبات الوزارة جادة وأرسلت دراسة متكاملة للامانة العامة لتحويلهم من قرار 341 الى قرار 315 وأن الوزارة متبنية بشكل كامل لفكرة تحويلهم ليكونوا اسوة باقرانهم العقود".

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