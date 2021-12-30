مطلوب يقتل 12 شخصاً من عائتله وينتحر في بابل

2021/12/30 | 21:51 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفاد مصدر أمني، الخميس، بأن مطلوباً قتل 12 شخصاً من عائلته وانتحر في محافظة بابل.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "واجباً امنياً ضد مطلوب ضمن قضاء جبلة في بابل وتم تحديد موقع المطلوب وارسال قوة راجلة تم كشفهم من قبله الذي قام بالرمي على المنتسبين ما اسفر عن اصابتهم".

وأضاف المصدر أنه "على الفور تم الانسحاب واستدعاء قوة من سوات وقام بالرمي عليهم أيضا وطلبت القوة تسليم نفسه الا انه لم يخضع لطلب القوة وتم الرمي عليه وقام بقتل 12 شخصاً من عائلته بطلق في منطقة الرأس وانتحاره ايضا من سلاحه"، من دون ذكر المزيد من التفاصيل.

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