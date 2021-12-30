تحديد أماكن تواجد مستشاري التحالف الدولي

2021/12/30 | 21:56 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القوات العراقية بحاجة لتعزيز قدراتها واستكمالها.

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