إحصائية بعدد المصانع المعاد تأهيلها في عام 2021

2021/12/30 | 21:58 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع- نصار الحاجكشفت وزارة الصناعة والمعادن، اليوم الخميس، عن إحصائية للمعامل والمصانع والخطوط الإنتاجية التي تم افتتاحها خلال العام 2021، فيما أفصحت عن خطتها لإنعاش الصناعة.وقال المكتب الإعلامي للوزارة في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "القطاع الصناعي في البلاد يشهد العديد من الانجازات والنجاحات في مقدمتها تبني مشروع وطني واعداد خطط قصيرة ومتوسطة وبعيدة المدى لاعادة اعمار وتأهيل وتشغيل المصانع والمعامل في عموم العراق والبالغة 83 معملا".وأوضح، أن "الاعمال التي قامت بها وزارة الصناعة خلال الفترة الماضية، أثمرت عن افتتاح معامل ومصانع ومشاريع، فضلا عن خطوط انتاجية منها معمل سمنت الفلوجة الاسود ومصنع سمنت كبيسة، بالاضافة الى 4 معامل للاسفلتيات في محافظات كركوك وديالى ونينوى وميسان".وأشار، إلى "افتتاح معامل للانابيب البلاستيكية ومنظومات الري بالرش المحورية ومعامل لانتاج الاوكسجين الطبي والاكياس البلاستيكية والمحولات الكهربائية، الى جانب معمل تدوير الاطارات المستهلكة في الديوانية ومعمل لانتاج البطاريات عديمة الادامة في بغداد ومصنع الصودا والكلور في شركة الفرات العامة للصناعات الكيمياوية والمبيدات في بابل".وأضاف، "تم وضع حجر الاساس لمجموعة من المشاريع والمعامل الصناعية تضمنت 16 مشروعاً ومعملاً في محافظات عدة من بينها انشاء مصنع جديد في نينوى لإنتاج انواع السمنت وإنشاء وتأهيل وتشغيل سبعة معامل للزجاج والسيراميك في محافظة الانبار، فضلا عن إنشاء أربعة مصانع جديدة مُختصة بصناعة المُستلزمات الطبية في بغداد لانتاج الاوكسجين الطبي وغاز التخدير والخيوط الجراحية وبخاخات الربو اضافة الى انشاء اربعة مشاريع جديدة لصناعة الادوية والمستحضرات الطبية في مقر شركة ادوية سامراء، وهي مشروع إنتاج المُضادات الحياتية/ البنسلينات ومُشتقاتها ومشروع إنتاج المُستحضرات العقيمة ومشروع إنتاج فيالات السيفالوسبورينات ومشروع إنتاج المراهم والكريمات والتحاميل".وأكد، أن "وزارة الصناعة ماضية في تطبيق خططها لاعادة الحياة للمعامل كافة من أجل انعاش الصناعة العراقية".

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