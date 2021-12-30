العمليات المشتركة تتحدث لـNRT عن تفاصيل تشكيل لواءين من القوات الاتحادية والبيشمركة

2021/12/30 | 22:01 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت قيادة العمليات المشتركة، الخميس، قرب تشكيل لواءين من القوات الاتحادية والبيشمركة، مشيرة إلى ان تنظيم داعش يحاول استغلال الفراغات بين تلك القوات، مؤكدة قتل "ارهابيين خطرين" في سلسلة جبال قره جوغ بمحافظة كركوك.

وقال المتحدث باسم القيادة اللواء تحسين الخفاجي في تصريح لـNRT اليوم، (30 كانون الاول 2021)، انه "بعد جولة مناقشات بين القوات الاتحادية والبيشمركة، سيتم تشكيل لواءين مشتركين، وتم استلام الاسماء وستكون الالوية جاهزة للتدريب وستباشر بعملها قريبا".

وأضاف الخفاجي، ان "تنظيم داعش يحاول استغلال الفراغات بين القوات الاتحادية والبيشمركة، واليوم كان هناك نصر كبير في سلسلة جبال قره جوغ، حيث تم قتل 6 ارهابيين خطرين".

وأوضح ان "علاقتنا مع البيشمركة تجري وفق الدستور، والأخيرة ساعدتنا في محاربة داعش وقدموا شهداء، وهناك تعاون وعمل مشترك كبيرين"، لافتا إلى ان "وزارة الدفاع الاتحادية لو كانت تملك الاموال ما بخلت على الاقليم لكن التخصيصات قليلة".

وأكد الخفاجي، ان "مستوى القوات الامنية يرتقي الى حجم التحديات، والتحالف الدولي قدم المساعدة للعراق، ولدينا الان ثقة عالية بالقوات الامنية، والان لا توجد اي قوات قتالية اجنبية في العراق".

وتابع، "نقول لمن يشكك بالقوات الامنية انها بعد 2014 حدثت نقلة نوعية واعطت مثالا في التضحية فلا داعي للشعور بالخوف".

وبين الخفاجي، ان "العراق يختلف عن افغانستان لان القوات العراقية هي التي قاتلت الارهاب".

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